Очередной допрос Михаила Ефремова длился пять часов. Актер остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

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