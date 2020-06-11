Происшествия
BFM.ruЕфремов остался свидетелем по делу о наркотиках
Очередной допрос Михаила Ефремова длился пять часов. Актер остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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