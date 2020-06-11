Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости». Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули артиста в квартиру в Плотниковом переулке.

Ефремова вернули под домашний арест после допроса

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