с чего всё началось

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. Об этом сообщили в ведомстве 11 июня.

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

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