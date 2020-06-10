Происшествия
ИзвестияЕфремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. Об этом сообщили в ведомстве 11 июня.
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с чего всё началось
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве.Ведомостивчера в 14:31
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