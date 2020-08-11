Ефремова доставили в реанимацию Боткинской больницы

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Актера Михаила Ефремова, которому стало плохо перед заседанием суда по делу о смертельном ДТП с его участием, госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медучреждение.