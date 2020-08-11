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Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремова доставили в реанимацию Боткинской больницы

Актера Михаила Ефремова, которому стало плохо перед заседанием суда по делу о смертельном ДТП с его участием, госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медучреждение.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Михаил Ефремов в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Комсомольская правда09:09
RT на русском

Ефремов находится в реанимации в тяжёлом состоянии

RT на русском08:34
РБК

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

РБК08:43
Интерфакс

Источник сообщил о подозрении на инсульт у Ефремова

Интерфакс08:42
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новости08:32
Телеканал 360°

Ефремов оказался в реанимации

Телеканал 360°08:56
Коммерсантъ

Ефремов находится в реанимации с инсультом

Коммерсантъ08:51

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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Гендиректор «Спартака» Газизов отреагировал на объяснения судей скандального матча с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал объяснения судей Василия Казарцева и Алексея Еськова своей работы на скандальном матче красно-белых с «Сочи» (2:2). «Честно говоря, они только больше меня запутали», — цитирует Газизова «Чемпионат».
BetOn09:02

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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В Китае продажи автомобилей растут четвертый месяц подряд

Обнадеживающим признаком для многих мировых автопроизводителей, которые вложили значительные средства в электромобили для китайского рынка, является то, что продажи автомобилей на возобновляемой энергии завершились спадом в течение 12 месяцев подряд, поднявшись на 19% до 98 000 единиц.
SpeedMe04:33