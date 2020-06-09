Происшествия
ВедомостиПолиция задержала Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД. О задержании подозреваемого в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве, не называя его имени, также сообщает Главное управление МВД по Москве.
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Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
РИА Новости 14:05
Общество
МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге
Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета 17:13
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Футбол
Новый сезон в РПЛ начнется 1 августа
До 31 июня сезон-2019/2020 должен быть завершен. Что касается ближайшего трансферного окна, то оно откроется 26 июля 2020-го.
ProstoProSport 12:15
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Здоровье
«Уникальная ягода»: диетолог рассказала о пользе черешни
Черешня является идеальным продуктом для восполнения запасов витаминов и полезных веществ после зимне-весеннего сезона, заявила в интервью "МИР 24" диетолог Анна Гончарова.
РИА Новости 04:00
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Культура
Сериал «Содержанки» покажут в Британии
Рамблер 08:03
Футбол
«Манчестер Сити» хочет выручить от продажи Сане не менее 70 млн евро
Гюндоган рассказал о работе с Клоппом и Гвардиолой Английский клуб намерен выручить от сделки не менее 70 млн.
Sport.ru 14:43
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru 08:16
Киберспорт
Valve удалила из Battle Pass 2020 достижение за серию ставок
Список основных изменений: из Battle Pass удалено достижение за серию ставок и возвращено достижение за сборку героев в боковой лавке; из списка наград в боковой лавке убран билет для участия в боевом состязании; игрокам начислено некоторое количество золота в боковой лавке.
CyberSport.ru 02:41
Армия и оружие
Трамп рассказал об антитеррористических операциях США в 11 странах
Президент США Дональд Трамп проинформировал лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о проводимых американскими силовиками антитеррористических операциях за рубежом, текст письма 9 июня разослала пресс-служба Белого дома.
ИА Красная Весна 14:12
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Футбол
Источник: ПФК ЦСКА интересуется нападающим «Партизана» Умаром Садиком
Три московских клуба проявляют интерес к нападающему "Партизана" Умару Садику: ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак".
Bobsoccer 16:30
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
Экономика
МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
Общество
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
Происшествия
При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных
Десять бойцов вооруженных силу Украины получили ранения при взрыве военного автомобиля в районе Донецка.
РБК 16:35
Общество
ВОЗ рассказала о бессимптомных носителях коронавируса
По словам представителя ВОЗ Марии Ван Керкхове, для «четкого ответа» на вопрос, может ли SARS-CoV-2 широко распространяться через бессимптомных носителей, нужно больше исследований.
BFM.ru 16:31
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Авто
За 10 лет россияне разлюбили седаны
Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране.
Car.ru 13:58
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие
Минобороны подписало контракт на строительство около 20 Су-34
«На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО «Сухой» на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34», – приводит ТАСС слова собеседника.
Новый оборонный заказ 09:43