Актера Михаила Ефремова этапировали в Москву в один из СИЗО. Он примет участие в следственных действиях, сообщает УФСИН по Белгородской области. Больше никаких подробностей ведомство не приводит.

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С чего всё началось "04.02.2021 осуждённый Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", — сообщает пресс-служба ведомства. Life.ru вчера в 12:03