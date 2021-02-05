Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных действий
Актера Михаила Ефремова этапировали в Москву в один из СИЗО. Он примет участие в следственных действиях, сообщает УФСИН по Белгородской области. Больше никаких подробностей ведомство не приводит.В источнике
С чего всё началось
"04.02.2021 осуждённый Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", — сообщает
пресс-служба ведомства.
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