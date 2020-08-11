Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа
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Судебное заседание по делу Ефремова отложено на 12 августа - суд.В источнике
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