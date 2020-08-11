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ТАСС
ТАСС

Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

Судебное заседание по делу Ефремова отложено на 12 августа - суд.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Медики вынесли Ефремова из суда на носилках

РИА Новости07:34
Аргументы и Факты

Ефремову вызвали скорую в здание суда

Аргументы и Факты07:30
ФАН

Суд над Ефремовым откладывается, актеру вызвали скорую помощь

ФАН07:25
Коммерсантъ

Ефремова госпитализировали из суда

Коммерсантъ07:28
Эхо Москвы

Врачи приняли решение госпитализировать Ефремова из здания суда

Эхо Москвы07:28
Москва 24

Ефремова госпитализировали из здания суда

Москва 2407:28
ТАСС

Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

ТАСС07:41

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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В Минске во время протестов погиб человек

Вчера стало известно еще об одном погибшем — это мужчина, который по версии официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой имел намерение бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка, однако оно сработало раньше и нанесло протестующему травмы, от которых он скончался.
Rusbankrot.ru00:28

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
28

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности является слабым местом стран Балтии в возможном противостоянии с Россией.
Страна Советов on-line9 августа в 10:20
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