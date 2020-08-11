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РИА Новости
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
Подробнее о событии
ТАСС

Состояние Ефремова стабилизировалось

ТАСС10:34
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новости08:32
РБК

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

РБК08:43
Интерфакс

Источник сообщил о подозрении на инсульт у Ефремова

Интерфакс08:42
RT на русском

Ефремов находится в реанимации в тяжёлом состоянии

RT на русском08:34
Комсомольская правда

Состояние здоровья Михаила Ефремова стабилизировалось

Комсомольская правда10:56
Lenta.ru

Появились новые подробности о состоянии Ефремова

Lenta.ru11:11

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Российская газета04:27
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
RT на русском06:33

В России сменился лидер на рынке дистрибуции лекарств

Фармацевтическая компания «Пульс» стала лидером российского рынка дистрибуции лекарств по итогам первого полугодия 2020 года, потеснив c первой строчки рейтинга компанию «Протек», сообщают «Ведомости» на основе данных рейтинга аналитического агентства DSM Group.
Коммерсантъ11:40