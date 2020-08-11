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Ведомости
Ведомости

Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Состояние здоровья Михаила Ефремова стабилизировалось

Комсомольская правда10:56
RT на русском

Михаил Ефремов госпитализирован в тяжёлом состоянии

RT на русском12:00
ТАСС

Состояние Ефремова стабилизировалось

ТАСС10:34
Интерфакс

Источник сообщил о стабильном состоянии Ефремова

Интерфакс12:39
РЕН ТВ

Потерявшего сознание Ефремова вынесли из суда под песни Джигурды

РЕН ТВ09:51
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новости08:32
Lenta.ru

Появились новые подробности о состоянии Ефремова

Lenta.ru11:11

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Фонды хотят взимать плату за управление пенсионными резервами

Фонды хотят взимать плату за управление пенсионными резервами Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получить право взимать постоянную часть вознаграждения (management fee) не только по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), но и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).
Коммерсантъ18:10
5

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
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США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации.
News.ru12:12
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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