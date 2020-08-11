Происшествия

ВедомостиВедомостиЗаседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».
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с чего всё началось

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новости08:32

Подробнее о событии

Источник сообщил о стабильном состоянии Ефремова

Интерфакс12:39

Жена Ефремова приехала к нему в Боткинскую больницу

РЕН ТВ10:34

Состояние здоровья Михаила Ефремова стабилизировалось

Комсомольская правда10:56

Состояние Ефремова стабилизировалось

ТАСС10:34

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

РБК08:43

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новости08:32

Появились новые подробности о состоянии Ефремова

Lenta.ru11:11
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Акции протеста в Минске, как передает агентство ТАСС, переместились в спальные районы.
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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин.
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Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости 15:10
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Происшествия

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
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Политика

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"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
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На Сахалине отдыхающие нашли на пляже неопознанное существо

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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171

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В России представили телевизор за 2,5 млн рублей

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Ученые доказали возможность передачи коронавируса между кошками

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МИД Греции потребовал немедленного ухода турецких кораблей

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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