Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.

с чего всё началось

Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».

Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

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