Происшествия
ВедомостиЗаседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.РИА Новости08:32
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Газета.Ru 10:37
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В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
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В новом трейлере Atomic Heart показали битву с боссом под музыку композитора Doom
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Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Анкару немедленно вывести свои корабли из района греческого морского шельфа, передаёт ТАСС.
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