"Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. "Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - добавил источник.

с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов устроил ДТП у Смоленской площади, где на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон.

Ефремова отпустили под подписку о невыезде

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