Происшествия
Вести.RuЕфремова отпустили под подписку о невыезде
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов устроил ДТП у Смоленской площади, где на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон.
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"Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. "Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - добавил источник.ТАСС01:21
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:34
Здоровье
В Великих Луках могут развернуть 150 коек для больных коронавирусом
Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала о визите в Великие Луки московской бригады медиков, которые осмотрели место возможного развёртывания в городе центра по лечению больных с коронавирусной инфекцией.
ВЛуки.ру вчера в 12:26
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Футбол
«Реал» отказался от трансфера ван де Бека
Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 01:44
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
Общество
Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои
Пользователи Google и YouTube в нескольких странах был зафиксирован сбой в работе сервисов, согласно данным на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Московский Комсомолец 02:03
Футбол
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва
Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва.
Евро-футбол.ру вчера в 13:58
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «АиФ» рассказали, как определить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 01:42
Экономика
В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020
Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Авто
Ральф Брандштеттер назначен главой марки Volkswagen
Брандштеттер, ранее занимавший должность главного операционного директора марки, сменит на этом посту Герберта Дисса, который с 2018 года совмещал управление маркой Volkswagen и одноименным концерном со всеми его дочерними брендами.
Интерфакс вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агате Муцениеце
Актриса проходит терапию в элитном подмосковном госпитале Лапино. За процедуры Прилучный уже отдал 400 тысяч рублей.
Комсомольская правда вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07