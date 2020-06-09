Происшествия

Вести.RuВести.RuЕфремова отпустили под подписку о невыезде

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов устроил ДТП у Смоленской площади, где на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон.
Читать в источнике
Комментировать332
с чего всё началось

Ефремову может грозить до 12 лет колонии после ДТП с его участием

"Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. "Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - добавил источник.
ТАСС01:21

Подробнее о событии

Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы

РИАМО01:57

СМИ: Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии в Москве

Вечерняя Москва01:39

Ефремову может грозить до 12 лет колонии после ДТП с его участием

ТАСС01:21

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет заключения из-за смерти пострадавшего в ДТП с ним

Газета.Ru01:46

ТАСС: Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъ01:43

Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Вести.Ru01:35

Ефремов после пьяного ДТП был отпущен под подписку о невыезде

РЕН ТВ01:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

ТАСС 00:07
33
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,8K
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:34
3,2K
Здоровье

В Великих Луках могут развернуть 150 коек для больных коронавирусом

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала о визите в Великие Луки московской бригады медиков, которые осмотрели место возможного развёртывания в городе центра по лечению больных с коронавирусной инфекцией.
ВЛуки.ру вчера в 12:26
30
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
655
Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
69
Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
34
Футбол

«Реал» отказался от трансфера ван де Бека

Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 01:44
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
207
Политика

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
2
Общество

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
6
Общество

Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои

Пользователи Google и YouTube в нескольких странах был зафиксирован сбой в работе сервисов, согласно данным на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Московский Комсомолец 02:03
Футбол

Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва.
Евро-футбол.ру вчера в 13:58
Общество

В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости вчера в 10:23
145
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
22
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
829
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11
19
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
1,2K
Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК вчера в 12:15
18
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
135
Общество

МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
19
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «АиФ» рассказали, как определить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 01:42
28
Экономика

В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020

Екатеринбург, 9 июня 2020, 08:48 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла поправки в бюджет города на 2020 год.
REGNUM 01:48
1
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
20
Авто

Ральф Брандштеттер назначен главой марки Volkswagen

Брандштеттер, ранее занимавший должность главного операционного директора марки, сменит на этом посту Герберта Дисса, который с 2018 года совмещал управление маркой Volkswagen и одноименным концерном со всеми его дочерними брендами.
Интерфакс вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
41
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
568
Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агате Муцениеце

Актриса проходит терапию в элитном подмосковном госпитале Лапино. За процедуры Прилучный уже отдал 400 тысяч рублей.
Комсомольская правда вчера в 08:30
20
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
3
ещё по теме
Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное