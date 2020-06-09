Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") после смерти пострадавшего.

с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов устроил ДТП у Смоленской площади, где на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон.

Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Происшествия С начала года Ефремова 10 раз привлекали за нарушение ПДД По данным источника в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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