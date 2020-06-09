Происшествия

Вести.RuВести.RuЕфремова отпустили под подписку о невыезде

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов устроил ДТП у Смоленской площади, где на внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил фургон.
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с чего всё началось

Ефремову может грозить до 12 лет колонии после ДТП с его участием

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") после смерти пострадавшего.
ТАСС01:21

Подробнее о событии

Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

РИА Новости02:46

Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет тюрьмы

Вести.Ru03:15

Ефремов после пьяного ДТП был отпущен под подписку о невыезде

РЕН ТВ01:27

СМИ: Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии в Москве

Вечерняя Москва01:39

Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии

Lenta.ru01:37

Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

Газета.Ru01:32

Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы

РИАМО01:57
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Происшествия

С начала года Ефремова 10 раз привлекали за нарушение ПДД

По данным источника в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Московский Комсомолец 03:58
Космос

Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой

AstroNews.ru вчера в 15:37
8
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Здоровье

Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:25
10
Происшествия

Губерниев призвал отправить в СИЗО актёра Ефремова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение отпустить под подписку о невыезде актёра Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в Москве.
RT на русском 02:50
Здоровье

За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
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Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,4K
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
252
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,5K
Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария в своем Инстаграме отреагировала на аварию с участием отца.
Вести Подмосковья 02:27
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Наука

Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса

Норвежец заверил, что Вашингтон и Пекин давно сотрудничают в данных исследованиях, повышая заразность вирусов для научных экспериментов.
Известия вчера в 23:47
4
Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
64
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
2
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

РИА Новости 01:53
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
1,6K
Общество

В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:37
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
132
Общество

В Саратовской области отменяется пропускной режим

В Саратовской области с 11 июня отменяется движение по пропускам и ряд иных ограничений, при этом масочный режим сохраняется.
REGNUM 02:31
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Наука

Риск развития деменции увеличивает негативное мышление

В журнале Alzheimer's & Dementia опубликовали статья специалистов, в которой названы причины смертельной неизлечимой болезни.
Live24 вчера в 11:02
51
Происшествия

На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного

В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
Российская газета 03:48
2
Здоровье

Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
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Армия и оружие

ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР

REGNUM вчера в 12:55
4
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
3,5K
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 242 человека

Уральский меридиан 03:38
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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