Происшествия

ТАССТАССЕфремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Следствие планирует отправить актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить объективную оценку его психического здоровья, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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Михаила Ефремова направят на психиатрическую экспертизу

РБК05:33

Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

ТАСС04:00

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

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Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость

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Ефремова проверят на вменяемость

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Московский Комсомолец04:42

СМИ: Ефремова проверят на вменяемость

Коммерсантъ04:00
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Регионы должны выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по COVID-19 к следующему, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июня на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
ИА Красная Весна 06:41
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Политика

Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России

Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Происшествия

Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске

По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
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Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Авто

Subaru XV может одолжить двигатель у купе BRZ

Фирма пообещала выпустить самую "драйвовую" версию вседорожника с более мощным мотором, чем прежде Официальный анонс опубликовало представительство Subaru в Соединенных Штатах, где модель, известная у нас как Subaru XV, продается под именем Crosstrek.
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

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Политика

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
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Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

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Кино

HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

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Общество

Крым готов встречать туристов

Важные изменения коснутся курортной сферы.
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Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

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Россия заняла 154-е место в рейтинге миролюбия

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Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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