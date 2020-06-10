Происшествия
ТАССЕфремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Следствие планирует отправить актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить объективную оценку его психического здоровья, сообщил информированный источник "Интерфакса".Интерфакс03:42
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