Актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, в Москву, на следственные действия. Об этом сообщили в региональном УФСИН. Его должны поместить в один из московских СИЗО.

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С чего всё началось "04.02.2021 осуждённый Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", — сообщает пресс-служба ведомства. Life.ru вчера в 12:03