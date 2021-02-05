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Интерфакс
Интерфакс

Ефремова привезли из колонии в Москву на следственные действия

Актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, в Москву, на следственные действия. Об этом сообщили в региональном УФСИН. Его должны поместить в один из московских СИЗО.В источнике
С чего всё началось
"04.02.2021 осуждённый Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", — сообщает
 пресс-служба ведомства.
Life.ruвчера в 12:03
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