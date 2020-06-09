Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЕфремова захотели посадить под домашний арест

Следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС во вторник, 9 июня.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС03:13

Подробнее о событии

Следователи намерены просить о домашнем аресте Ефремова

REGNUM04:25

Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова

Эхо Москвы04:02

Источник: Ефремов будет находится под домашним арестом после смертельного ДТП

Спорт-Экспресс02:31

Следователи настаивают на домашнем аресте для Ефремова

Pravda.Ru03:26

Источник: следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

Московский Комсомолец03:23

Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

ТАСС03:13

Ефремова захотели посадить под домашний арест

Lenta.ru03:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
2,7K
Экономика

В мировой авиации подсчитали убытки из-за коронавируса

Крупнейшие международные авиакомпании потеряют из-за пандемии коронавируса в 2020 году порядка 84 млрд долларов.
BFM.ru 12:19
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 июня в 04:55
33
Общество

Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
3
Путешествия

Более десяти новых чартеров в российские регионы будут запущены летом

Более 10 новых чартеров в российские регионы будут запущены летом, это поможет значительно удешевить путешествия, заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс вчера в 05:36
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
5
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
5
Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
192
Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
5
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
64
Футбол

Михаил Меркулов перешел в «Рубин»

Спорт день за днем 10:14
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
245
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
167
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
37
Футбол

Граждан трех стран перестанут считать легионерами в РПЛ

С февраля 2019 года в РПЛ перестали считать легионерами граждан Республики Беларусь.
Казанские ведомости 05:46
Авто

«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

Автоновости дня вчера в 14:07
14
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета 13:11
2
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
22
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Astera 07:02
54
Футбол

Полузащитника «Милана» Кастильехо ограбили, угрожая пистолетом

Бомбардир.ру 13:49
Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
85
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Интерфакс 15:05
17
Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
1,1K
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
106
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
27
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
195
Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
3
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
10
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
24
ещё по теме
Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное