Происшествия
Lenta.ruЕфремова захотели посадить под домашний арест
Следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС во вторник, 9 июня.
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Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС03:13
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Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
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