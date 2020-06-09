Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС во вторник, 9 июня.

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