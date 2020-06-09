Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЕфремова захотели посадить под домашний арест

Следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС во вторник, 9 июня.
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с чего всё началось

Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС03:13

Подробнее о событии

Следователи намерены просить о домашнем аресте Ефремова

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Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

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Ефремова захотели посадить под домашний арест

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СК планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

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Следователи настаивают на домашнем аресте для Ефремова

Pravda.Ru03:26

Источник: следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

Московский Комсомолец03:23

Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова

Эхо Москвы04:02
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
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Здоровье

Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине

За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру 07 июня в 03:55
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости 14:36
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
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Здоровье

Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Общество

Жителям Камчатки запретили шуметь в квартирах с 8 вечера до 9 утра

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края запретили шумные ремонтные работы в многоквартирных домах региона с 8 часов вечера до 9 часов утра, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом парламенте.
Камчатка-Информ 20:55
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Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
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Здоровье

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
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Кино

Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа

Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

МиГ-35 оснастят перспективным оружием

Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
РИА Новости 20:39
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Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
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Политика

Выборы губернатора ЕАО назначены на 13 сентября

Депутаты Законодательного Собрания ЕАО сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании приняли решение о назначении выборов губернатора области на 13 сентября 2020 года.
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Армия и оружие

Сирийские боевики взорвали российский бронеавтомобиль - есть раненые российские военные. Видео

Avia.pro 10:13
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
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Экономика

ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
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Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

РИА Новости 11:49
Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК 15:30
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Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда вчера в 04:10
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Здоровье

В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
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Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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