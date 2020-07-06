Происшествия
Радио МаякСледствие предъявило Михаилу Ефремову обвинение по делу о ДТП в Москве
Ефремов 8 июня, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, выехав на встречную полосу. В результате погиб водитель второго автомобиля – Сергей Захаров.
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Происшествия
Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара
Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.
Коммерсантъ 13:18
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
Что происходит 08:03
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Футбол
«Локомотив» интересуется защитником сборной Уругвая Гастоном Сильвой
Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может продолжить карьеру в РПЛ.
Sports.ru 09:57
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
Газета.Ru 03:05
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
Общество
В РФ на выплаты соцработникам дополнительно направили 3,6 млрд рублей
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России «коронавирусные» выплаты соцработникам продлили еще на два месяца.
Кубань 24 03:52
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Политика
Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
РБК 13:07
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Здоровье
Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса
«На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
ГТРК Самара 09:24
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.
NewInform 10:51
Футбол
Дзюба назвал матч с «Краснодаром» самым тяжелым в карьере
РИА Новости 11:16
Хоккей
В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом
Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 11:55
Наука
Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа
Британские исследователи считают, что в основании Стоунхенджа камни доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.
Goroday.ru 03:49