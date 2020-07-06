Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

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