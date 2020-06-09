Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕфремову предъявили обвинение в нарушении ПДД

Правоохранительные органы предъявили Михаилу Ефремову обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
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Ефремову предъявили обвинение

РБК12:50

Ефремова вывели в суд в наручниках

Московский Комсомолец12:58

Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом

ТАСС12:50

Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в Москве

RT на русском13:00

Ефремову предъявлено обвинение

РИА Новости12:49

Ефремова привезли в суд в наручниках и маске

Комсомольская правда13:25

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение

Газета.Ru12:57
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
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Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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В Госдуме предлагают конфисковывать автомобили у пьяных водителей

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Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
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Здоровье

Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
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Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek

Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
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Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
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Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
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Происшествия

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

РИА Новости 09:57
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Авто

Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5

Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
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Энергетика

«Газпром» увеличил поставки газа в Европу

Экспорт российского газа в Европу вырос в июне, следует из данных платформы операторов европейских газотранспортных систем ENTSOG.
Народные новости 13:19
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Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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Здоровье

Гастроэнтеролог назвал первый признак рака кишечника

Врачи из клиники Майо обнаружили, что в последнее время колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника – стал второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в США.
UfaTime.ru 06 июня в 14:51
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

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Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

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В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

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В Липецкой области власти усилят контроль за масочным режимом

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Происшествия

Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова

Газета.Ru 08:55
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В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

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