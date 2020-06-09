Происшествия
Аргументы и ФактыЕфремову предъявили обвинение в нарушении ПДД
Правоохранительные органы предъявили Михаилу Ефремову обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес
Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Космос
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
Здоровье
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса
Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Авто
Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek
Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru 10:32
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Авто
Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5
Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
Энергетика
«Газпром» увеличил поставки газа в Европу
Экспорт российского газа в Европу вырос в июне, следует из данных платформы операторов европейских газотранспортных систем ENTSOG.
Народные новости 13:19
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал первый признак рака кишечника
Врачи из клиники Майо обнаружили, что в последнее время колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника – стал второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в США.
UfaTime.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Гаджеты
Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
Megaobzor.com 05:06
Здоровье
В Липецкой области власти усилят контроль за масочным режимом
«Для перехода к следующему этапу снятия ограичений важно соблюдать масочный режим», — подчеркнул Игорь Артамонов на оперативном совещании.
Kursk.com 09:00
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06