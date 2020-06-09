Происшествия

Народные новостиНародные новостиЕфремову предъявили обвинение в смертельном ДТП

Российскому актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП в состоянии опьянения, сообщил пресс-секретарь столичного суда. Авария с участием артиста произошла в Москве 8 июня. Пьяный Ефремов грубо нарушил ПДД, в результате чего его внедорожник столкнулся с фурой.
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Ефремову предъявлено обвинение

РИА Новости12:49

Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в Москве

RT на русском13:00

Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом

ТАСС12:50

Михаил Ефремов стал обвиняемым по делу о смертельном ДТП

Российская газета13:15

Ефремова привезли в суд в наручниках и маске

Комсомольская правда13:25

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение

Газета.Ru12:57

Следователи потребовали домашнего ареста для актера Ефремова

РБК12:50
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Происшествия

Полиция задержала Михаила Ефремова

РИА Новости 11:49
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Политика

США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
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Общество

В Хьюстоне 9 июня объявили Днем Джорджа Флойда

ТАСС 16:18
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Общество

Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Транспорт

ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь

ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 17:52
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Известия 13:27
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Гаджеты

Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
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Общество

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Космос

Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые

Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Общество

Холмчане покричали про некачественный ремонт домов

В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 уже доступен для предзаказа в Китае по цене от $40

3DNews 15:44
Авто

Fiat представил электрический хэтчбек Fiat 500

Первые электрические Fiat 500 предложат в особом исполнении «La Prima» с панорамным люком и в трех эксклюзивных вариантах окраски: сине-зеленом Ocean Green, сером Mineral Grey и светло-голубом Celestial Blue.
110km.ru вчера в 11:16
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Шоу-бизнес

«Мой лучший друг»: Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

Актер отметил, что для него важно, чтобы с любимой было легко.
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Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости вчера в 08:22
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Авто

Продажи Tesla Model 3 в Китае увеличились в 3 раза

По мнению экспертов, росту продаж способствовало не только поражение вируса в Китае, но и значительное снижение цен, вызванное кризисом Тесла.
Evo-rus.com 12:02
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Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
7
Армия и оружие

WP: США абсолютно готовы покинуть ДСНВ, но продолжают рассматривать все варианты

Соединенные Штаты абсолютно готовы оставить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но продолжают рассматривать все связанные с ним варианты.
ТАСС 16:58
Происшествия

В Башкирии сотрудник ГИБДД оскорбил чемпионку Паралимпиады

Snob.ru 06:25
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Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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