ТАССЕгипет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в ЕвропуЕгипетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали в среду рамочное соглашение, нацеленное на максимизацию добычи газа и экспорт СПГ в Европу.ТАССКак отмечается, "стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе".ТАСССоглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне.ТАСССделка вместе с подписанным в 2021 году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте позволит обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в этом году.РЕН ТВЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИталия и Египет заключили сделку на поставку газа в ЕвропуТУТ НЬЮС03:30Eni (Италия) и EGAS (Египет) договорились увеличить добычу газа для поставок в ЕвропуBanki Loans02:55Египет и Италия подписали рамочный договор по поставкам газа в ЕвропуИА Красная Весна22:13Египет и итальянская газовая компания ENI заключили сделку, нацеленную на поставки СПГ в ЕвропуРЕН ТВ20:17Египет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в ЕвропуТАСС20:05Компании Италии и Египта договорились увеличить добычу газа для поставок в ЕвропуРосбалт17:59Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентEni и EGAS договорились увеличить добычу египетского газа для его поставок в ЕвропуПРАЙМвчера в 14:36Показать ещёОценить72Поделиться