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Египет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в Европу

Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали в среду рамочное соглашение, нацеленное на максимизацию добычи газа и экспорт СПГ в Европу.
ТАСС
Как отмечается, "стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе".
ТАСС
Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне.
ТАСС
Сделка вместе с подписанным в 2021 году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте позволит обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в этом году.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Италия и Египет заключили сделку на поставку газа в Европу
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Eni (Италия) и EGAS (Египет) договорились увеличить добычу газа для поставок в Европу
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Египет и Италия подписали рамочный договор по поставкам газа в Европу
ИА Красная Весна22:13
Египет и итальянская газовая компания ENI заключили сделку, нацеленную на поставки СПГ в Европу
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Египет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в Европу
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Компании Италии и Египта договорились увеличить добычу газа для поставок в Европу
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Eni и EGAS договорились увеличить добычу египетского газа для его поставок в Европу
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