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Египет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в Европу

Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали в среду рамочное соглашение, нацеленное на максимизацию добычи газа и экспорт СПГ в Европу.
ТАСС
Как отмечается, "стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе".
ТАСС
До революции 2011 года Египет не просто обеспечивал потребности внутреннего рынка, но и экспортировал СПГ в Израиль и Иорданию.
ТАСС
"Рамочное соглашение дает возможность обеспечить экспорт партий СПГ с завода сжижения природного газа в Дамиетте в Италию или Европу", — приводится в релизе министерства.
ПРАЙМ

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Египет и итальянская газовая компания ENI заключили сделку, нацеленную на поставки СПГ в Европу
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Египет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в Европу
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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