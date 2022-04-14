"Украине требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства.
Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что в Одессе сотрудниками ГБР был задержан глава фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета Владимир Клименко, который якобы является бывшим мужем Поклонской, передает «Газета.Ru».