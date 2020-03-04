Происшествия

РИА НовостиРИА Новости«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
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с чего всё началось

Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем

Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».
Коммерсантъвчера в 17:28

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«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости03:04

Авиакатастрофа над Синайским полуостровом – это авария, но не теракт

Эхо Москвы04:01

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Интерфаксвчера в 20:24

Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru03:01

В Госдуме сочли хамством отказ Египта признать терактом авиакатастрофу над Синаем

Говорит Москва01:39

«Коммерсант»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

URA.Ruвчера в 22:06

Суд в Каире отказался признать терактом крушение А321 над Синаем

Коммерсантъ03:59
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Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Здоровье

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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
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Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва 02 марта в 10:45
Общество

Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Lenta.ru 04:13
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Армия и оружие

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

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РИА Новости вчера в 23:33
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Футбол

Бакаев поделился мнением о влиянии отца на свою карьеру

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев поделился мнением о влиянии отца на свою карьеру.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Lenta.ru вчера в 10:03
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru вчера в 10:18
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

В столице Самарской области обрушилась кирпичная стена жилого двухэтажного дома. ЧП произошло вечером 3 марта на улице Арцыбушевская,126.
МордовМедиа 01:28
Политика

В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами

Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новости 03:41
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Экономика

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
Ведомости вчера в 04:22
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
РБК 01 марта в 22:08
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости 03:40
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Piter.tv 01:23
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
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Жена Константина Ивлева застукала его с любовницей и подала на развод

StarHit.ru 02:00
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском 02 марта в 15:22
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

Москва возглавила рейтинг «умных» городов России по итогам 2018 года

РИА Новости вчера в 06:33
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
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