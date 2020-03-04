Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не рассмотрел иски российских семей, которые потеряли близких в авиакатастрофе осенью 2015 года в Египте. При этом крушение самолета А321 "Когалымавиа" до сих пор считается не терактом, а аварией, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем

Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».
Коммерсантъвчера в 17:28

Подробнее о событии

«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости03:04

Египетский суд: Авиакатастрофа над Синайским полуостровом – это авария, но не теракт

Эхо Москвы04:01

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Интерфаксвчера в 20:24

Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru03:01

В Госдуме сочли хамством отказ Египта признать терактом авиакатастрофу над Синаем

Говорит Москва01:39

«Коммерсант»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

URA.Ruвчера в 22:06

Суд в Каире отказался признать терактом крушение самолета «Когалымавиа» над Синаем

Коммерсантъ03:59
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Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

RT на русском 07:35
Происшествия

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Происшествия

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Росбалт 08:17
Общество

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Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
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Общество

Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Доступ к целому ряду инетренте-ресурсов будет ограничен Роскомнадзором.
REGNUM 07:45
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Семья вице-премьера РФ Марата Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 га, или почти 86 кв. км, что больше острова Гернси и лишь в 2 раза меньше государства Лихтенштейн.
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 02 марта в 06:25
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:29
Общество

РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:37
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Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Футбол

«Ливерпуль» перестал побеждать после письма 10-летнего болельщика

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ProstoProSport 07:24
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Общество

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 02 марта в 18:24
Происшествия

В детском саду Подмосковья дети отравились крысиным ядом

В детском саду Воскресенского городского округа Московской области пять детей отравились крысиным ядом, сообщает областной Следственный комитет.
BFM.ru 06:22
Гаджеты

Владельцы старых iPhone могут получить денежную компенсацию от Apple

Корпорация Apple согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов в качестве компенсации владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий программного обеспечения.
Вести.Ru вчера в 00:41
Общество

Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса

В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
Телеканал 360° 05:19
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 08:37
Экономика

Пенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей

Ранее аналитики предполагали, что изменения в пенсионном законодательстве позволят в 2020 году сэкономить порядка 9 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:31
Общество

На кроссовках Puma появился портрет Гитлера

ФедералПресс вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Росбалт 08:27
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
News102.ru вчера в 14:16
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Крушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеБольше новостей по теме
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