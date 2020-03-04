Происшествия
Газета.Ru«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не рассмотрел иски российских семей, которые потеряли близких в авиакатастрофе осенью 2015 года в Египте. При этом крушение самолета А321 "Когалымавиа" до сих пор считается не терактом, а аварией, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».Коммерсантъвчера в 17:28
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Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
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В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
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Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
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«Ливерпуль» перестал побеждать после письма 10-летнего болельщика
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Политика
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Общество
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
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Происшествия
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В детском саду Воскресенского городского округа Московской области пять детей отравились крысиным ядом, сообщает областной Следственный комитет.
Гаджеты
Владельцы старых iPhone могут получить денежную компенсацию от Apple
Корпорация Apple согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов в качестве компенсации владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий программного обеспечения.
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Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса
В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»
Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Экономика
Пенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей
Ранее аналитики предполагали, что изменения в пенсионном законодательстве позволят в 2020 году сэкономить порядка 9 млрд рублей.
Общество
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Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
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Жириновский станцевал под трек Little Big
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.