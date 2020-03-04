Происшествия
Газета.Ru«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не рассмотрел иски российских семей, которые потеряли близких в авиакатастрофе осенью 2015 года в Египте. При этом крушение самолета А321 "Когалымавиа" до сих пор считается не терактом, а аварией, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».Коммерсантъвчера в 17:28
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