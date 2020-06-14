Общество
РБКЕгипет объявил о возобновлении полетов с 1 июля
Египет возобновит авиасообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает государственное новостное агентство MENA. По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний.
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Шоу-бизнес
Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве»
В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия
В поселке Еврейской АО ввели режим локальной ЧС после сильного града
В поселке Николаевка Еврейской автономной области ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации после сильного града, сообщает главное управление МЧС по региону.
РБК 00:53
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
IKEA решила вернуть девяти странам выделенные во время пандемии деньги
Шведский ретейлер IKEA вступил в переговоры с правительствами девяти стран о возврате им денег, выделенных из бюджета на поддержку компании во время пандемии коронавируса, сообщает Financial Times.
РБК 22:28
Политика
Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам
До голосования за поправки в Конституцию остается менее трех недель.
Вести.Ru 13:52
Происшествия
По меньшей мере один человек погиб при землетрясении в Турции
В результате землетрясения на востоке Турции один человек погиб, еще девять пострадали, в том числе ребенок.
Известия 15:42
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия вчера в 22:41
Культура
Тюменцев приглашают на молодежный форум «Таврида»
Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в онлайн-форуме «Таврида».
NashGorod.ru 11:50
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково во время руления на полосе столкнулись самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний".
РИА Новости 09:33
Армия и оружие
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе
Российская газета 17:22
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова
По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
Футбол
Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»
Ранее предполагалось, что чемпионы Франции предложат по 100 млн евро за Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Наполи».
Евро-футбол.ру 13:43
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версия комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия 22:49
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Происшествия
Благовещенка криком заставляла свою маленькую дочь целовать отчима
Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится.
ИА Порт Амур 01:05