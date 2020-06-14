Общество

РБКРБКЕгипет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

Египет возобновит авиасообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает государственное новостное агентство MENA. По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний.
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Египет возобновит авиасообщение

Lenta.ru15:00

Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

РБК14:31

Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение

Аргументы и Факты13:36

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

ТАСС14:02

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

RT на русском13:38

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Газета.Ru12:40

Египет объявил об открытии авиасообщения в полном объеме с 1 июля

Коммерсантъ14:23
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