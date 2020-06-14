Египет возобновит авиасообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает государственное новостное агентство MENA. По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний.

Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

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