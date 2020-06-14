Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

с чего всё началось

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба в рамках пресс-конференции в Каире в воскресенье, 14 июня, заявил, что власти страны с 1 июля решили в полной мере открыть авиасообщение.

Египет с 1 июля откроет авиасообщение в полном объеме

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