Общество
Аргументы неделиЕгипет с 1 июля откроет авиасообщение в полном объеме
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба в рамках пресс-конференции в Каире в воскресенье, 14 июня, заявил, что власти страны с 1 июля решили в полной мере открыть авиасообщение.
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Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.ТАСС14:02
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