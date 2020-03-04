Происшествия

Ruposters.ruRuposters.ruЕгипет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем

Адвокат Михаил Загайнов рассказал о планах в ближайшее время подать кассационные жалобы в Верховный суд Египта. В 2015 году Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом в результате теракта.
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с чего всё началось

Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем

Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».
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Коммерсантъ03:59

Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru03:01

В Госдуме сочли хамством отказ Египта признать терактом авиакатастрофу над Синаем

Говорит Москва01:39

«Коммерсант»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

URA.Ruвчера в 22:06

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Интерфаксвчера в 20:24
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
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Спикер петербургского парламента призвал носить силовиков на руках

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга, призвал общественность лелеять силовиков, а при встрече «кланяться им и срывать шапки».
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В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года

Специалисты «Яндекс.Маркет» изучили спрос на смартфоны и выявили, какие из них стали самыми популярными в начале 2020 года.
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Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

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Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
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Castlevania: Symphony of the Night неожиданно вышла на смартфонах

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Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
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Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
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Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики

Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
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Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big

Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
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Крушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеБольше новостей по теме
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