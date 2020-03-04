Происшествия
Ruposters.ruЕгипет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем
Адвокат Михаил Загайнов рассказал о планах в ближайшее время подать кассационные жалобы в Верховный суд Египта. В 2015 году Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом в результате теракта.
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с чего всё началось
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».Коммерсантъвчера в 17:28
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