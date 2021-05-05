Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца
Хорошо ли подобран заголовок?
Диаб добавил, что Египет работает над "целенаправленными шагами по привлечению туристов из России, включая рекламные кампании, чтобы добиться увеличения турпотока в 2022 году". "Со своей стороны мы готовы обеспечить безопасность российских туристов", - пообещал он.В источнике
С чего всё началось
Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца
Египет рассчитывает, что решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и курортами республики будет принято в течение месяца. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал глава Египетской коммерческой службы при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб.
ТАСС08:32
Подробнее о событии
Египет выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией в течение месяца
Московский Комсомолец09:11
Египет планирует возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца
Центральная Служба Новостей09:53
Египет рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией в течение месяца
Комсомольская правда08:45