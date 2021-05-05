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Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца

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Диаб добавил, что Египет работает над "целенаправленными шагами по привлечению туристов из России, включая рекламные кампании, чтобы добиться увеличения турпотока в 2022 году". "Со своей стороны мы готовы обеспечить безопасность российских туристов", - пообещал он.В источнике
Евразия Daily
Московский Комсомолец
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С чего всё началось

Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца

Египет рассчитывает, что решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и курортами республики будет принято в течение месяца. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал глава Египетской коммерческой службы при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб.
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