Футбол
Нева СпортЕгипет требует от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха
Федерация футбола Египта направила в ФИФА запрос, требуя объяснить пропажу голосов в премии FIFA The Best, которые отдало руководство за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Информацию об этом сообщает итальянский портал Tuttosport.
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Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
23-летняя Кудрявцева привлекла особое внимание — в 1994 году теперешняя «вечная блондинка» с яркими глазами носила длинные черные волосы, заплетенные в африканские косички.
Uznayvse.ru 05:35
Футбол
Месси вновь может пропустить игру
Газета.Ru вчера в 02:18
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика
Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу
После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября.
Агентство Москва 07:36
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
С появлением в следующем месяце полностью электрического внедорожника Volvo XC40 компания не только запускает свой первый полностью электрический автомобиль, но и представляет одну из самых безопасных машин.
SpeedMe вчера в 03:00
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером для России
Европейский союз не будет надежным партнером для России, поскольку строит взаимодействие на принципе «свой или чужой» и игнорирует попытки Москвы наладить равноправный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Daily Storm 00:06
Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер госпитализирована
Одна из сестер Кардашьян попала в больницу. Стало известно, что накануне Кайли Дженнер попала в больницу.
Экспресс газета 02:46
Наука
Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями
Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.
N+1 06:05
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 23 сентября в 11:58
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Кино
«Герой» с Александром Петровым выходит в широкий прокат
Inc-news.ru 01:37
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Кино
Беглов тепло поздравил Басилашвили с 85-летием
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил российского актера театра и кино Олега Басилашвили с 85-летием.
ФАН 07:44
Наука
1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты
Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.
N+1 05:27