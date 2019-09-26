Федерация футбола Египта направила в ФИФА запрос, требуя объяснить пропажу голосов в премии FIFA The Best, которые отдало руководство за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Информацию об этом сообщает итальянский портал Tuttosport.

Египет требует от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

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