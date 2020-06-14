Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

с чего всё началось

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.

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