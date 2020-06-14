Общество
Lenta.ruЕгипет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.
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с чего всё началось
Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.ТАСС14:02
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Экономика
Франция выделит 500 млрд евро на поддержку экономики
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. Глава государства отдельно коснулся вопросов экономики.
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В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 15:23
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
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«Реал» уверенно обыграл «Эйбар»
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
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RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 18
По меньшей мере 18 человек пострадали в результате землетрясения в воскресенье в провинции Бингёль на востоке Турции.
ТАСС 16:39
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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В Коми зафиксировали суточный антирекорд заразившихся коронавирусом
Очередной антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом отметили в Республике Коми - 181 человек.
ТАСС 15:09
Общество
Аномальная жара прогнозируется со вторника в европейской части России
Температура воздуха выше нормы будет со вторника, 16 июня, в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 12 июня в 20:47
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
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Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты
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Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 13:47
Общество
Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
Общество
Еврокомиссара попросили поддержать главу карельского «Мемориала»
Письмо в поддержку главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, который обвиняется в сексуальном насилии над приемной дочерью, направили писатели Герта Мюллер, Светлана Алексиевич и Джонатан Литтелл, 14 июня сообщает «Новая газета».
ИА Красная Весна 15:53
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В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32