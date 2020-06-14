Общество

Lenta.ruLenta.ruЕгипет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.
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с чего всё началось

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.
ТАСС14:02

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Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

РБК14:31

Египет открывает границы после коронавируса. Первый рейс с туристами прибудет из Белоруссии

Фонтанка.Ру13:42

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

ТАСС14:02

Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение

Комсомольская правда13:50

Египет объявил об открытии авиасообщения в полном объеме с 1 июля

Коммерсантъ14:23

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

RT на русском13:38

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Газета.Ru12:40
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Франция выделит 500 млрд евро на поддержку экономики

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На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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«Реал» уверенно обыграл «Эйбар»

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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

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ТАСС 16:39
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Аномальная жара прогнозируется со вторника в европейской части России

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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

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Гаджеты

Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

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