Общество

Lenta.ruLenta.ruЕгипет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.
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с чего всё началось

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.
ТАСС14:02

Подробнее о событии

Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

РБК14:31

Египет объявил об открытии авиасообщения в полном объеме с 1 июля

Коммерсантъ14:23

Египет открывает границы после коронавируса. Первый рейс с туристами прибудет из Белоруссии

Фонтанка.Ру13:42

Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение

Комсомольская правда13:50

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

ТАСС14:02

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

RT на русском13:38

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Газета.Ru12:40
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату

В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
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Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru вчера в 02:08
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Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Путин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 01:10
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
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Экономика

Сбербанк прирастает картами — он получит контроль в компании «2ГИС»

BFM.ru 11 июня в 23:34
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Происшествия

В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.
РИА Новости 13:59
Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Шоу-бизнес

Друг Норкина рассказал, что происходит в семье телеведущего после трагедии

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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» снова затопило

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Футбол

Марселу после гола «Эйбару» встал на одно колено

Защитник «Реала» Марселу забил третий гол в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0, перерыв).
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Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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23 сотрудника полиции пострадали во время протестов в Лондоне

Протесты часто перетекали в массовые беспорядки. Поводом к протестам стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

В книге «Опережая некролог» Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова.
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Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
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