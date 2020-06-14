Общество

Lenta.ruLenta.ruЕгипет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.
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с чего всё началось

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.
ТАСС14:02

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Власти Египта сообщили о резком скачке числа погибших от коронавируса

News.ru17:10

Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

РБК14:31

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Газета.Ru12:40

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

ТАСС14:02

Египет открывает границы после коронавируса. Первый рейс с туристами прибудет из Белоруссии

Фонтанка.Ру13:42

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

RT на русском13:38

Египет объявил об открытии авиасообщения в полном объеме с 1 июля

Коммерсантъ14:23
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В Еврейской автономии градом побило крыши домов

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Политика

Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию

Поправки, связанные с социальной поддержкой, следует внести в Конституцию России, чтобы социальные вопросы "не забылись и не были потом вычищены из практической жизни", заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщает портал Вести.Ru.
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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«Чуть-чуть прибавил». Рассказов ответил на шутку подписчика про лишний вес

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов на своей странице в «Инстаграме» ответил на пост подписчика, пошутившего о лишнем весе.
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Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
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Госзакупки кабеля расширяют на Евразийский союз Минпромторг предлагает смягчить введенные год назад ограничения на госзакупки оптоволоконного кабеля.
Коммерсантъ 18:00
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Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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