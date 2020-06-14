Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра гражданской авиации страны Мухаммеда Манара Инаба. Первоначально в стране планируют возобновить внутренние рейсы.

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел. 500

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,1K

Общество Вильфанд предупредил москвичей об опасности второй волны тепла Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели. 45

Шоу-бизнес Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии. 149

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 16

Общество Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве. 7

Общество Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении. 11

Экономика Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия». 808

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 187

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,7K

Политика МИД Украины рассказал о наступательной дипломатии по Донбассу В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

Политика КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.

Общество Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно». 497

Политика В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия. 2,9K

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру». 30

Армия и оружие В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2» Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.

Экономика С начала года промышленное производство КНР сократилось на 2,8% В условиях пандемии коронавируса COVID-19 c начала года промышленное производство в Китае сократилось на 2,8%, следует из данных Государственного статистического управления КНР.

Экономика Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм». 23

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель выписалась из роддома Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.