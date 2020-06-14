Общество
Телеканал Санкт-ПетербургЕгипет возобновит авиасообщение с 1 июля
Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра гражданской авиации страны Мухаммеда Манара Инаба. Первоначально в стране планируют возобновить внутренние рейсы.
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с чего всё началось
Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.ТАСС14:02
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