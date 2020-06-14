Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЕгипет возобновит авиасообщение с 1 июля

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра гражданской авиации страны Мухаммеда Манара Инаба. Первоначально в стране планируют возобновить внутренние рейсы.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.
ТАСС14:02

Подробнее о событии

Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

РБК14:31

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

RT на русском13:38

Египет откроет авиасообщение в полном объеме с 1 июля

ТАСС14:02

Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение

Комсомольская правда13:50

Египет открывает границы после коронавируса. Первый рейс с туристами прибудет из Белоруссии

Фонтанка.Ру13:42

Египет объявил об открытии авиасообщения в полном объеме с 1 июля

Коммерсантъ14:23

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Газета.Ru12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,2K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
2,6K
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
1,2K
Шоу-бизнес

Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова

Вечерняя Москва вчера в 18:38
94
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ

Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ РФ в честь Дня России, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экономика сегодня 12 июня в 04:58
1,5K
Политика

Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня

Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
37
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
57
Происшествия

В Бурятии не выплачивали пособия за приёмного ребёнка

Нарушение выявила прокуратура Как выяснила прокурорская проверка, органом опеки и попечительства Иволгинского района Бурятии должностные лица ненадлежащим образом исполняли обязанности по оказанию помощи в реализации и защите прав подопечных.
Байкал-Daily 20:27
Общество

Германия сняла все ограничения на границах

Немецкие власти полностью сняли все ограничения на границах, сообщает ТАСС.
МИР 24 20:53
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека

Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 05:43
1,1K
Экономика

В ФРС спрогнозировали уровень безработицы в США

Вашингтон, 14 июня 2020, 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.
REGNUM 16:39
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
492
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
87
Происшествия

При стрельбе в Атланте погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
10
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
18
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
30
Общество

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
482
Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
35
Космос

Астронавты Кэссиди и Бенкен готовятся к выходам в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и бортинженер Боб Бенкен готовятся к двум выходам в открытый космос с борта МКС для продолжения работ по модернизации энергетической системы станции, сообщило НАСА.
Аргументы и Факты 12 июня в 05:33
1
Космос

Источник назвал сроки нового пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру

Запуски ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся 17 октября, сообщает в понедельник, 15 июня, «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Известия 20:21
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru 06:44
453
Здоровье

Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM 13:37
25
Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
1
Общество

Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
167
Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
3
Футбол

Ла Лига одобрила возобновление сезона в РПЛ со зрителями

Представитель испанской Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо оценил предстоящее возобновление сезона в РПЛ со зрителями.
Sport24.ru 20:06
Наука

Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть

Evo-rus.com 09:19
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное