Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

с чего всё началось

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра гражданской авиации страны Мухаммеда Манара Инаба. Первоначально в стране планируют возобновить внутренние рейсы.

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