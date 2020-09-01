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Народные новости
Народные новости

Египет закупил рекордные объемы российского зерна

Экспорт зерновых культур из России в Египет вырос до максимальных показателей в текущем сезоне, сообщили в "Русагротрансе". Египетская государственная компания GASC приобрела у России почти 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет 80% от всего объема купленного страной зерна.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии. С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов «Русагротранса».
Коммерсантъ30 августа в 17:59
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ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Весна31 августа в 08:36
Народные новости

Египет закупил рекордные объемы российского зерна

Народные новостивчера в 13:08
Экономика сегодня

Российский экспорт пшена в Египет составил почти 2,3 млн. тонн

Экономика сегоднявчера в 00:35
REGNUM

Львиную долю поставок зерна в Египет осуществила Россия

REGNUMвчера в 13:59
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проекты31 августа в 04:44
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Post31 августа в 04:33
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъ30 августа в 17:59

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
РБК03:01
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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