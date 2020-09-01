Египет закупил рекордные объемы российского зерна

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Экспорт зерновых культур из России в Египет вырос до максимальных показателей в текущем сезоне, сообщили в "Русагротрансе". Египетская государственная компания GASC приобрела у России почти 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет 80% от всего объема купленного страной зерна.