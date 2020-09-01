Египет закупил рекордные объемы российского зерна
Экспорт зерновых культур из России в Египет вырос до максимальных показателей в текущем сезоне, сообщили в "Русагротрансе". Египетская государственная компания GASC приобрела у России почти 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет 80% от всего объема купленного страной зерна.В источнике
С чего всё началось
Египет засыпало российским зерном
По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии. С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов «Русагротранса».
Коммерсантъ30 августа в 17:59
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