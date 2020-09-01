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Народные новости
Народные новости

Египет закупил рекордные объемы российского зерна

Экспорт зерновых культур из России в Египет вырос до максимальных показателей в текущем сезоне, сообщили в "Русагротрансе". Египетская государственная компания GASC приобрела у России почти 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет 80% от всего объема купленного страной зерна.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии. С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов «Русагротранса».
Коммерсантъ30 августа в 17:59
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REGNUM

Львиную долю поставок зерна в Египет осуществила Россия

REGNUMвчера в 13:59
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Post31 августа в 04:33
Экономика сегодня

Российский экспорт пшена в Египет составил почти 2,3 млн. тонн

Экономика сегоднявчера в 00:35
ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Весна31 августа в 08:36
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проекты31 августа в 04:44
Народные новости

Египет закупил рекордные объемы российского зерна

Народные новостивчера в 13:08
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъ30 августа в 17:59

Юрист ФБК подал жалобу на Следственный комитет по делу Навального

Юрист ФБК Вячеслав Гимади подал в Басманный суд Москвы жалобу на Следственный комитет в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
Ведомостивчера в 11:03
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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