Египет засыпало российским зерном
С начала сезона местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы, максимальный объем для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии.В источнике
С чего всё началось
Египет засыпало российским зерном
РФ обеспечила 80% поставок пшеницы в страну Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ позволили российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта — крупнейшего импортера этого зерна в мире.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС
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