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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

С начала сезона местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы, максимальный объем для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

РФ обеспечила 80% поставок пшеницы в страну Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ позволили российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта — крупнейшего импортера этого зерна в мире.
Коммерсантъвчера в 17:59
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ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Веснавчера в 08:36
Экономика сегодня

Российский экспорт пшена в Египет составил почти 2,3 млн. тонн

Экономика сегодня00:35
Finam.Ru

Цены на пшеницу РФ подскочили благодаря крупному покупателю

Finam.Ruвчера в 09:33
Национальное Аграрное Агентство

РФ обеспечила Египет импортной пшеницей на 80 процентов

Национальное Аграрное Агентство00:55
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Postвчера в 04:33
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъвчера в 17:59

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Ведомости00:42
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
2,8K

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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