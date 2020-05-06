Энергетика

Вести.RuВести.RuЕгипетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США. По мнению бизнесмена, развязав "ценовую войну" с Россией, Эр-Рияд верно оценил долгосрочные перспективы.
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Стоимость нефти может резко повыситься в ближайшие полгода

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Бизнесмен из Египта назвал последствия «нефтяного удара» по США

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Нефти предрекли стоимость в сто долларов за баррель через полтора года

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Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

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Нефти спрогнозировали рост цен до ста долларов после удара по США

Ореанда-Новостивчера в 09:06

Нефти пообещали рост цен до 100 долларов после удара по США

Lenta.ruвчера в 08:19
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Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
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Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
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Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
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Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
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Экономика

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

"Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.
Газета.Ru вчера в 16:17
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Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Общество

Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК вчера в 15:33
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
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Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики

Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45.
ТАСС 05 мая в 16:40
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Бурмистров и Да Коста подписали контракты с «Ак Барсом»

Александр Бурмистров возвращается в Казань − нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на один год https://t.co/UOYW89zAYO pic.twitter.com/k9eCmZaEhd — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 6, 2020 Стефан Да Коста в прошлом сезоне выступал за ярославский «Локомотив».
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Женщина в спортивном костюме потушила Вечный огонь на Марсовом поле

В Петербурге сотрудники полиции Центрального района города ищут женщину, которая накануне рано утром потушила Вечный огонь на Марсовом поле.
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Популярный бренд высмеяли в сети за обнажающее тело модели бикини

Lenta.ru вчера в 05:11
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Хореограф из группы Тутберидзе рассказал об уходе Трусовой

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В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Как сообщает «Коммерсантъ», в Нижегородской области отслеживать нарушения планируется при помощи совместного решения «Ростелекома» и NtechLab.
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
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Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
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Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам

Полицейские в Чебоксарах нашли мотоциклистов, катавших девушек по городу топлес.
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В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
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ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
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Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
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Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня

В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
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Египетский предприниматель, старший из трёх сыновей известного предпринимателя Онси Савириса, другие два: Сами Савирис и Нассеф Савирис. Женат, имеет четверых детей.
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