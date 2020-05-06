Энергетика

Вести.RuВести.RuЕгипетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США. По мнению бизнесмена, развязав "ценовую войну" с Россией, Эр-Рияд верно оценил долгосрочные перспективы.
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Египетский миллиардер спрогнозировал рост цен на нефть до $100 после удара по США

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В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
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Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

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Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
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Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде

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Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
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Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

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В Польше отменены президентские выборы

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
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ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
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Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

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В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса

В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса. 6 мая в регионе подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
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В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов

"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
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В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

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В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
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Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
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Египетский предприниматель, старший из трёх сыновей известного предпринимателя Онси Савириса, другие два: Сами Савирис и Нассеф Савирис. Женат, имеет четверых детей.
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