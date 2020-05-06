Энергетика

Вести.RuВести.RuЕгипетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США. По мнению бизнесмена, развязав "ценовую войну" с Россией, Эр-Рияд верно оценил долгосрочные перспективы.
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