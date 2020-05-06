Энергетика
Вести.RuЕгипетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США. По мнению бизнесмена, развязав "ценовую войну" с Россией, Эр-Рияд верно оценил долгосрочные перспективы.
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Комментарии
Футбол
Евсеев поделился воспоминаниями о матчах «Локомотива» и ЦСКА в 2000-х годах
Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака», а ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о противостоянии железнодорожников с ЦСКА в 2000-х годах.
RT на русском 03:40
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником НЕКа
Как стало известно «Чемпионату», чешский защитник голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозеф Квида попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:05
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Хоккей
Вячеслав Старшинов
6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Политика
Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 05 мая в 07:17
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета 05 мая в 10:55
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Здоровье
Главврач городской поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом умерла в Москве
Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, умерла в Москве.
ТАСС 05:12
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.
Soccer.ru вчера в 10:17
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera 05 мая в 14:45
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Единоборства
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном
Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
Киберспорт
Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike
После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Хоккей
Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда
Нападающий Игорь Ларионов — младший поделился мнением о тренерских способностях своего отца, тренера молодёжной сборной России и известного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова — старшего.
RT на русском 05:22
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Культура
RT проведёт спецэфир в честь 75-летия Победы
В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала.
RT на русском 03:08
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46