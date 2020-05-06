Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев. Об этом бизнесмен рассказал 6 мая в интервью CNBC. По его словам, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну для уничтожения американской сланцевой промышленности.

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

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