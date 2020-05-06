Энергетика
РБКЕгипетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.
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Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Комсомольская правда вчера в 10:35
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Политика
В Киеве Россию сравнили Третьим рейхом накануне Дня Победы
Дробович заявил, что самым главным уроком войны является умение ценить мир, а не культ победы.
RuNews24.ru 06:58
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
В Москве вводится масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице вводится режим обязательного ношения масок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:31
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Происшествия
В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей
Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Общество
Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире
22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Здоровье
В центре «Каравелла» в Екатеринбурге COVID нашли у 6 детей
В Центре социальной помощи семье и детям «Каравелла» в Екатеринбурге коронавирусом заразились шестеро детей, сообщили URA.RU родители подопечных центра.
URA.Ru 05:34
Общество
В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов
Говорит Москва 07:15
Происшествия
Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК
Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
REGNUM 07:23
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей
Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Здоровье
Новый госпиталь построят в Нижнем Новгороде за месяц
Напомним, один госпиталь для пациентов с коронавирусом уже был построен в Нижнем Новгороде в апреле.
Гипер НН 05:57
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Гаджеты
Realme представит смартфоны Narzo с мощными аккумуляторами 11 мая
Ещё в марте сообщалось, что китайская компания Realme готовит семейство молодёжных смартфонов Narzo.
3DNews 02:11
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53