Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

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