Энергетика

Вести.RuВести.RuЕгипетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США. По мнению бизнесмена, развязав "ценовую войну" с Россией, Эр-Рияд верно оценил долгосрочные перспективы.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Нефти спрогнозировали рост цен до ста долларов после удара по США

Ореанда-Новостивчера в 09:06

Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель

РЕН ТВ08:00

Ценам на нефть предсказали фантастический рост

URA.Ru07:41

Нефть по $100 за баррель. Возможно ли такое

РБК08:11

Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Вести.Ru00:58

Нефти предсказали резкий взлёт до 100$

Национальная служба новостей08:07

Нефти пообещали рост цен до 100 долларов после удара по США

Lenta.ruвчера в 08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:19, Ашберн

Комментарии

Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
58
Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
34
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
1,5K
Здоровье

В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве.
RT на русском 06:19
224
Общество

В Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
75
Общество

Снимок Гитлера оказался среди историй о героях войны в Челябинске

REGNUM 07:14
40
Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
91
Общество

Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
901
Общество

Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева

Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
9
Политика

Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 07:02
2
Происшествия

В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов

В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов Московский школьник Александр Костюк, которого, по его словам, летом прошлого года во время протестной акции избили четверо силовиков, пожаловался в ЕСПЧ на пытки и отказ Следственного комитета России (СКР) провести проверку по данному факту.
Коммерсантъ вчера в 15:32
1
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
3
Политика

Двух известных боксёров внесли в список «врагов Украины»

REGNUM 06:54
3
Общество

Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире

22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
67
Общество

Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
2
Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
1
Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
931
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Политика

Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля

Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
6
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
395
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Известия 04 мая в 12:30
490
Политика

Трамп сравнил эпидемию коронавируса с Перл-Харбором

Американский лидер заявил, что кризис от коронавируса в США хуже, чем Перл-Харбор и трагедией 11 сентября.
SM News вчера в 15:29
3
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,4K
Транспорт

Минтранс: пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ упал на 70-95%

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%.
РЕН ТВ 08:04
Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
529
Общество

Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей

Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
46
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать

В сложившейся ситуации, как пишет eg.ru, королева Елизавета II запретила Миддлтон рожать четвертого ребенка.
ТВ Центр 07:48
10
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
3
Общество

Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина

Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
Sochi.com 06:31
18
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное