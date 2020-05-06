Энергетика
РБКЕгипетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.
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с чего всё началось
Москва и Эр-Рияд знали о предстоящем падении цен на нефть из-за пандемии, но пошли на усугубление ситуации, чтобы «убить конкурента» и тем самым добиться подорожания нефти до $50–60 за баррель, сказал миллиардер в интервью телеканалу CNBC.News.ru08:24
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