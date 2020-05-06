с чего всё началось

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Общество Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 1,3K

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,4K

Энергетика Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы. 224

Общество Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции. 27

Общество 67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему. 44

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 730

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 860

Общество Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту "Известий" места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус. 2

Политика Iltalehti (Финляндия): Россия не считает Финляндию влиятельной страной Евросоюза (Iltalehti.fi) Россия не считает Финляндию влиятельным государством Евросоюза, поэтому она не воспринимает Финляндию как важный европейский объект в вопросах стратегической коммуникации.