Энергетика

РБКРБКЕгипетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.
Читать в источнике
Комментировать258

Подробнее о событии

Египетский миллиардер предсказал подорожание нефти до 100 долларов за баррель

Телеканал 360°10:07

Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель

РИА Новости07:46

Нефть по $100 за баррель. Насколько это возможно?

РБК08:11

Ценам на нефть предсказали фантастический рост

URA.Ru07:41

Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Вести.Ru00:58

Нефти спрогнозировали рост цен до ста долларов после удара по США

Ореанда-Новостивчера в 09:06

Нефти пообещали рост цен до 100 долларов после удара по США

Lenta.ruвчера в 08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:36, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
614
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
66
Происшествия

Арестован еще один соучастник убийства Япончика

Вести.Ru 11:52
10
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
849
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
2,1K
Общество

В 29 поселках и городах Ленобласти вводится масочный режим

С 10 мая на территории 29 населенных пунктов Ленобласти вводится масочный режим.
Петербургский дневник 12:59
12
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
541
Общество

Рабочие пропуска для проезда по Москве автоматически продлят до 31 мая

Сегодня мэр Сергей Собянин продлил срок действия ограничений и пропускного режима в Москве до конца месяца.
Эхо Москвы 13:01
18
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Киберспорт

Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru 11:33
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
170
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
256
Общество

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
419
Футбол

Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги возобновить сезон

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
Чемпионат 14:27
Политика

Трамп наложил вето на ограничение военных полномочий по Ирану

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает полномочия главы государства в использовании военной силы против Ирана без согласия Конгресса.
Rambler News Service 01:02
20
Политика

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся

Согласно планам Говина и Качиньского, после 10 мая Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися, а спикер Сейма объявит о новом голосовании в первый возможный срок.
Эхо Москвы вчера в 18:10
1
Политика

Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

Известия 13:38
571
Общество

Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
1,6K
Футбол

СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку

По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 14:57
Футбол

«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом.
Lenta.ru 14:49
Общество

Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня

Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн 12:50
5
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,5K
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
1,8K
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
101
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
14
Гаджеты

AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3

Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Происшествия

Псевдоомбудсмену полиции предъявлено обвинение в вымогательстве

Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение администратору паблика в соцсетях, задержанному в столице по подозрению в вымогательстве.
РЕН ТВ 15:19
Общество

В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины

В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть 12:12
29
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,2K
Политика

Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
РИА Новости 15:21
137
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное