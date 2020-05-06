Энергетика
РБКЕгипетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.
Читать в источнике
Оценить339
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
В 29 поселках и городах Ленобласти вводится масочный режим
С 10 мая на территории 29 населенных пунктов Ленобласти вводится масочный режим.
Петербургский дневник 12:59
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Рабочие пропуска для проезда по Москве автоматически продлят до 31 мая
Сегодня мэр Сергей Собянин продлил срок действия ограничений и пропускного режима в Москве до конца месяца.
Эхо Москвы 13:01
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Киберспорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru 11:33
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Футбол
Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги возобновить сезон
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
Чемпионат 14:27
Политика
Трамп наложил вето на ограничение военных полномочий по Ирану
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает полномочия главы государства в использовании военной силы против Ирана без согласия Конгресса.
Rambler News Service 01:02
Политика
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся
Согласно планам Говина и Качиньского, после 10 мая Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися, а спикер Сейма объявит о новом голосовании в первый возможный срок.
Эхо Москвы вчера в 18:10
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
Футбол
СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку
По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 14:57
Футбол
«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе
Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом.
Lenta.ru 14:49
Общество
Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня
Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн 12:50
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Происшествия
Псевдоомбудсмену полиции предъявлено обвинение в вымогательстве
Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение администратору паблика в соцсетях, задержанному в столице по подозрению в вымогательстве.
РЕН ТВ 15:19
Общество
В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины
В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть 12:12
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
РИА Новости 15:21