Армия и оружие
ИзвестияПрезидент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время. С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, призвав армию быть готовой к действиям за рубежом, пишет Reuters.
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Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Ведомости вчера в 07:03
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
REGNUM вчера в 11:54
Общество
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
РИА Новости вчера в 21:59
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19 По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят.
Национальная служба новостей вчера в 13:00
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Здоровье
Центр трансплантологии мирового уровня открылся в Волжском
По последнему слову медицинской техники На торжественное открытие филиала ФНЦ прибыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Московский Комсомолец вчера в 13:34
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Уралом» и поднялся на 11-е место
БИЗНЕС Online вчера в 09:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 19 июня в 06:30
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
Авто
«АвтоВАЗ» лишил седан Lada Vesta одной комплектации
Напомним, версия Luxe Prestige была одной из самых дорогих в линейке Lada Vesta.
АБН вчера в 19:10
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК вчера в 10:52
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»
Бомба, интегрированная в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры", утверждает Forbes.
Российская газета вчера в 23:03
Авто
Китайская BAIC Group начала продажи обновленного двойника Gelandewagen
Клон немецкого Gelandewagen от Mercedes-Benz оснащен 3-литровым турбомотором на 280 л.с. и 420 Нм крутящего момента, а также системой полного привода с понижающим рядом и двумя блокировками, передает SpeedMe.
iReactor вчера в 01:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости вчера в 18:16
Политика
Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM 19 июня в 14:56
Общество
Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию
Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Хоккей
«Бостон» показал, как команда готовится к возобновлению сезона НХЛ
В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Чемпионат вчера в 12:21
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о Великой Отечественной войне
Городовой 19 июня в 03:02
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Технологии
Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10
Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
Деловое.ТВ 19 июня в 07:32
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Шоу-бизнес
Шнуров раскритиковал звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Музыкант Сергей Шнуров негативно высказался о российских звездах, агитирующих за поправки в Конституцию.
Znak.com вчера в 10:19
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Авто
Российский премиум-седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Фото: Aurus Российский премиальный седан Aurus Senat накануне был замечен в столице Азербайджана (Баку).
Daily-Motor.Ru вчера в 10:11