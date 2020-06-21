Армия и оружие
Газета.RuЕгипетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia. Соответствующее заявление он сделал в рамках посещения подразделений сухопутных войск на базе в Сиди-Баррани, которая находится недалеко от границы с Ливией.
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Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
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«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
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Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
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Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
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«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на игру против «Тамбова»
ProstoProSport 07:02
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru вчера в 06:17
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
Хоккей
Худобин – 5-й в рейтинге вратарей, которые могут стать свободными агентами (The Score)
Издание The Score составило рейтинг лучших голкиперов, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании нынешнего сезона НХЛ.
Sports.ru 05:50
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
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Происшествия
В Самаре в жилом доме в Крутых ключах взорвался бытовой газ
В Самаре в воскресение, 21 июня, около 4:30 произошел взрыв бытового газа в жилом трехэтажном доме № 44 по улице Крутые ключи в Красноглинском районе.
АиФ Самара 00:02
Политика
Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
Музыка
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Акустическая гитара умершего в 1994 году лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму.
Комсомольская правда вчера в 23:25
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
News.ru 19 июня в 02:02
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Политика
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
RT на русском 05:56
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Шоу-бизнес
Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников
Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
iReactor вчера в 13:58
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался вдвое популярнее Mazda CX-5
Тарантас Ньюс 05:33