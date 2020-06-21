Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia. Соответствующее заявление он сделал в рамках посещения подразделений сухопутных войск на базе в Сиди-Баррани, которая находится недалеко от границы с Ливией.

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

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