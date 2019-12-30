Общество
РИА Новости«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья
Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики. Об этом радио Sputnik рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик. После праздников, таких, как Новый год, очень многие страдают от похмелья — и в России это не редкость.
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Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.Радио Sputnikвчера в 18:00
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