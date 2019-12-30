Общество

РИА НовостиРИА Новости«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики. Об этом радио Sputnik рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик. После праздников, таких, как Новый год, очень многие страдают от похмелья — и в России это не редкость.
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с чего всё началось

Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.
Радио Sputnikвчера в 18:00

Подробнее о событии

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Известиявчера в 20:50

«Используют разведчики»: гомеопат рассказал о способе предотвратить похмелье

ТК Звезда00:24

Гомеопат посоветовал использовать «средство разведчиков» для быстрой борьбы с похмельем

Life.ruвчера в 21:04

Гомеопат посоветовал россиянам средство от похмелья, которое используют разведчики

URA.Ru00:55

Средство разведчиков от похмелья назвал гомеопат

News.ruвчера в 20:43

«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

РИА Новостивчера в 19:44

Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

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Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
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Piter.tv 30.12.19 в 01:15
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Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
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Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

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Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

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Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

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