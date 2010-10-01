Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЕгор Титов: «Игра против Бельгии для сборной России — это лакмусовая бумажка»

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Экс-полузащитник сборной России Егор Титов пред матчем российской команды против Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 признался, что ждет красивый футбол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Титов: для сборной России игра с Бельгией — своего рода лакмусовая бумажка

Чемпионат01:25

Егор Титов: «Игра против Бельгии для сборной России — это лакмусовая бумажка»

Спорт-Экспрессвчера в 22:21

Дзюба на Бельгию: какие шансы у РФ отвоевать лидерство в отборе к Евро

Известиявчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия

Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
РИА Новости 18:26
Фигурное катание

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
RT на русском 12:05
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

США расширили «черный список» по Кубе

США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей.
Коммерсантъ 18:53
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Автоспорт

Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Motorsport.com Россия 16:42
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Общество

Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Lenta.ru 12:51
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Политика

В столкновениях у города Кочабамба в Боливии погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли и не менее 50 получили ранения в пятницу в столкновениях у боливийского города Кочабамба.
ТАСС 18:53
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Футбол

Стали известны десять участников Евро-2020

Всего в турнире примут участие 24 команды. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.
РБК 01:25
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Происшествия

Два человека погибли и 12 были ранены в результате взрыва в Багдаде

РБК 16:43
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто".
РИА Новости 19:09
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Венеция обратилась к миру за помощью после наводнения

Призыв и банковские реквизиты мэр опубликовал в своём Twitter. «Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал он.
RT на русском 18:54
Футбол

Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы впервые в истории

Сборная Финляндии по футболу впервые обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 18:30
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Киберспорт

Path of Exile 2 выйдет в следующем году

Vevby.ru 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Егор Титов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, тренер. Большую часть карьеры провёл за московский «Спартак». Выступал за сборную России, был капитаном команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бельгия
Государство
Государство, находящееся на северо-западе Европы. Член ЕС, ООН и НАТО. Площадь - 30 528 км², численность населения - 11 414 214 человек. Столица - Брюссель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное