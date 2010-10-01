Футбол
Спорт-ЭкспрессЕгор Титов: «Игра против Бельгии для сборной России — это лакмусовая бумажка»
Экс-полузащитник сборной России Егор Титов пред матчем российской команды против Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 признался, что ждет красивый футбол.
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Егор Титов: «Игра против Бельгии для сборной России — это лакмусовая бумажка»
Спорт-Экспрессвчера в 22:21
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